Сбежавшие из Саратова подростки подозреваются в разбойных нападениях в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Сбежавшие из Саратова подростки подозреваются в разбойных нападениях в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном СУ СК 30 октября 2020 года.

По версии следствия, несколько дней назад на пр. Ленина двое 15-летних подростков напали на мужчину. Они брызнули в лицо перцовым баллончиком, похитили его сумку, в которой были 10 тысяч рублей.

Их нашли спустя два дня после преступления, 27 октября. Сейчас подростки арестованы.

Как установили следователи СК оба мальчика также подозреваются в совершении грабежей, краж, угона и причинения тяжкого вреда здоровью другим людям в Нижнем Новгороде и Самарской области.

Ранее подростки убежали от родителей и их разыскивали с 20 октября.

В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела по ст. 162 УК РФ (разбойное нападение) продолжается.