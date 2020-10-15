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Общество

Глеб Никитин, посетив госпиталь в Кстове, пообщался с будущими мамами, больными COVID-19

30 октября 2020 12:00  [47] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проверил работу Кстовской центральной районной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

В Кстовской ЦРБ развернут инфекционный госпиталь для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмонией на 300 коек.

Глеб Никитин посетил "красную зону" акушерского отделения больницы, которое с начала октября было перепрофилировано для оказания медицинской помощи беременным и роженицам с признаками ОРВИ, контактных по COVID-19 и с подтвержденным коронавирусом.

Акушерское отделение принимает беременных женщин из всех районов Нижегородской области. С 5 октября тут принято 19 родов, лечение прошли 54 женщины.

"Пообщался с будущими мамами, у которых подтвержден диагноз "коронавирус". Им сейчас очень непросто. Мне хочется поблагодарить всех медиков, которые помогают таким пациенткам. Беременных нижегородок прошу быть очень осторожными и соблюдать режим полной самоизоляции", - сказал губернатор Нижегородской области.

Также глава региона оценил ход ремонтных работ на территории больницы. Глеб Никитин пояснил, что за последние два года на ремонт и оснащение кислородом Кстовской ЦРБ направлено около 44 млн рублей.

"В этом году акцент был сделан на ремонте инфекционного отделения, подготовке помещения под центр амбулаторной онкологической помощи и оснащение коечного фонда приборами подачи кислорода. С сентября здесь функционирует новый компьютерный томограф. Все это стало возможным благодаря национальному проекту "Здравоохранение" и региональной программе капитального ремонта. В ближайшее время завершатся работы в инфекционном отделении, и больница сможет эффективнее отвечать на новые вызовы", - сказал Глеб Никитин.

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