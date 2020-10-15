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Бизнес

Нижегородские предприниматели могут подать заявки на программу "Бизнес-наставничество" до 20 ноября

30 октября 2020 11:05  [48] Бизнес

Нижегородские предприниматели могут подать заявки на программу "Бизнес-наставничество" до 20 ноября 2020 года. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

Более 120 заявок уже поступило. Программа реализуется в рамках проекта "Популяризация предпринимательства" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Поддержку получают все подавшие заявку на портале mybiznn.ru.

"Наставники — это успешные предприниматели федерального и регионального уровня, которые уверенно ориентируются в современных трендах и тенденциях рынка. Но главное, наставников мы подбираем из той же сферы, в которой планируют развивать свой проект участники программы. Наставники помогают грамотно составить бизнес-план, масштабировать проект и увеличить прибыль", - рассказал министр.

Также он отметил, что работа с участниками программы проходит в режиме онлайн.

"Общение, учитывая ситуацию, сейчас проходит в основном в онлайн-формате: презентации проектов - в формате zoom, оперативное взаимодействие - в мессенджерах. Наиболее активные участники, по итогам работы с наставниками, будут отмечены призами", - отметил министр.

Максим Черкасов рассказал, что четверть участников программы реализует свои проекты в сфере информационных технологий, 20% касаются маркетинга, продвижения и поиска инвестора, 13% относятся к бизнесу в сфере образования и воспитания детей. 30% заявок поступило от уже действующих предпринимателей, которые хотят расти в профессиональном плане и получить новый опыт.

Узнать подробности и подать заявку на участие в федеральном проекте "Популяризация предпринимательства" и программе "Бизнес-наставничество" можно на сайте mybiznn.ru до 20 ноября. Справки по телефону горячей линии: 8−800−201−52−80. Также на сайте можно протестировать свои предпринимательские способности и принять участие в обучающих вебинарах на актуальные темы.

Напомним, нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

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