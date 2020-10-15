Фото:
Участок дороги по ул. Артельной будет перекрыт весь ноябрь. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.
В связи с ремонтом теплосетей временно перекроют движение у дома №22 по улице Артельной.
Ограничения будут действовать с 08:00 2 ноября до 22:00 30 ноября.
Департамент просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+