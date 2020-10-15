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Общество

Участок дороги по ул. Артельной будет перекрыт весь ноябрь

30 октября 2020 13:19  [1] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Участок дороги по ул. Артельной будет перекрыт весь ноябрь. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

В связи с ремонтом теплосетей временно перекроют движение у дома №22 по улице Артельной.

Ограничения будут действовать с 08:00 2 ноября до 22:00 30 ноября.

Департамент просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

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