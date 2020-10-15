Приволжская таможня обнаружила гашишное масло в посылке из США Бизнес

Фото: пресс-служба Приволжского таможенного управления

Приволжская таможня обнаружила гашишное масло в посылке из США. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского таможенного управления 30 октября 2020 года.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения наркотических средств через таможенную границу из США (г. Лос-Анджелес) в Россию (г. Ульяновск).

Оказалось, что организатором преступной группы является неустановленное лицо, которое проживает в Лос-Анджелесе.

Преступник действовал под вымышленным именем в мессенджере "WICKR ME". Для незаконного сбыта наркотических средств он вступил в сговор с 32-летним жителем Ульяновска. Он получил посылку из США с соблюдением мер конспирации под вымышленным именем. Планировалось сбыть наркотики через закладки.

Организатор был очень осторожен в своих действия: использовал "WICKR ME", который анонимен в сети Интернет, уничтожал сообщения не только на устройстве, с которого осуществлялся выход, но и на серверах, через которые происходила переписка.

Также в преступной схеме использовано ускоренное получение отправлений в отделениях АО "Почты России" - с заполнением анкеты и привязкой к нему абонентского номера сотовой связи, для получения отправлений без предъявления документа, удостоверяющего личность.

Кроме того, для доставки и получения посылки использовался адрес почтового отделения связи, а не адрес регистрации или фактического проживания получателя.

После получения посылка была изъята оперативными сотрудниками Приволжской оперативной таможни. В представленных на исследование объектах обнаружено наркотическое средство "гашишное масло" общей массой 11,68 грамма, что является крупным размером.

Примечательно, то, что гашишное масло было спрятано в картриджах необслуживаемого испарителя для вейпа.