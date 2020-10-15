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Общество

Нижегородским медработникам и волонтерам продлили бесплатные проездные

30 октября 2020 15:28  [99] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Нижегородским медработникам и волонтерам продлили бесплатные проездные. Как сообщили в пресс-службе правительства региона 30 октября 2020 года, губернатор Глеб Никитин принял решение о продлении срока бесплатного проезда в общественном транспорте для этой категории населения.

Проездные для тех, кто участвует в противодействии распространению коронавируса, будут действовать до снятия режима повышенной готовности.

"Для нас очень важно поддержать тех, кто сегодня на передовой линии в борьбе с пандемией: защищает здоровье людей, добровольно помогает в больницах, заботится о тех, кто вынужден соблюдать полную самоизоляцию", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, нижегородские медработники и волонтеры получили право на бесплатный проезд с 30 марта этого года. При предъявлении транспортной карты они могут бесплатно ездить не только на муниципальном общественном транспорте на территории всей Нижегородской области, но также и по канатной дороге, в метро и пригородных электричках.

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