Фото:
Нижегородским медработникам и волонтерам продлили бесплатные проездные. Как сообщили в пресс-службе правительства региона 30 октября 2020 года, губернатор Глеб Никитин принял решение о продлении срока бесплатного проезда в общественном транспорте для этой категории населения.
Проездные для тех, кто участвует в противодействии распространению коронавируса, будут действовать до снятия режима повышенной готовности.
"Для нас очень важно поддержать тех, кто сегодня на передовой линии в борьбе с пандемией: защищает здоровье людей, добровольно помогает в больницах, заботится о тех, кто вынужден соблюдать полную самоизоляцию", - отметил Глеб Никитин.
Напомним, нижегородские медработники и волонтеры получили право на бесплатный проезд с 30 марта этого года. При предъявлении транспортной карты они могут бесплатно ездить не только на муниципальном общественном транспорте на территории всей Нижегородской области, но также и по канатной дороге, в метро и пригородных электричках.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+