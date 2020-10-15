Иностранцам разрешать приехать в Нижегородскую область при наличии электронной визы Общество

Иностранцам разрешать приехать в Нижегородскую область при наличии электронной визы. Соответствующее распоряжение утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Речь идет о том, что Нижний Новгород вошел в перечень из 29 погранпунктов. Начиная с 1 января 2021 года гражданам из 52 иностранных государств можно будет пересекать границу только после получения универсальной единой электронной визы.

Напомним, Государственная дума РФ приняла закон о введении с 1 января 2021 года универсальной единой электронной визы. Пересечь границу можно будет через пункты пропуска во многих регионах, а путешествовать — по всей стране. Срок пребывания иностранных граждан в России - до 16 дней. Электронная виза будет оформляться в онлайн-режиме для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для ее получения не потребуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Срок оформления - не более четырех дней. Консульский сбор – 40 долларов. Детям до 6 лет визу оформят бесплатно.

"Международный аэропорт в Нижнем Новгороде вошел в перечень погранпунктов, через которые с 2021 года иностранцы смогут напрямую попасть в Россию по электронной визе. Это особенно важно в год 800-летия Нижнего Новгорода. На праздник планируют прибыть руководители и деятели культуры и искусства 29 зарубежных регионов-партнеров региона. Мы также ждем в гости многочисленных иностранных туристов. Уверен, что введение электронной визы повысит наш туристский потенциал и сделает регион более конкурентоспособным на международном рынке", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним также, пилотный проект по введению электронной визы стартовал в 2017 году и имел ряд ограничений. Иностранные граждане могли пересечь границу по такому документу только через некоторые погранпункты: в Дальневосточном федеральном округе, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. При этом они не могли покидать пределы этих регионов.