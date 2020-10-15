Компания "Волгаэнергосбыт" объяснила ситуацию с отдельными квитанциями за электричество Общество

Фото: ТК "Волга"

Компания "Волгаэнергосбыт" с октября 2020 года начала самостоятельно выставлять квитанции за электроэнергию жителям большей части домов Автозаводского и части домов Московского районов Нижнего Новгорода.

Кто стал получателем отдельных платежек, и почему это произошло, рассказал генеральный директор "Волгаэнергосбыта" Андрей Рачковский.

Он объяснил, что отдельные платежные документы теперь будут получать жители домов, где собственники заключили прямые договоры электроснабжения с АО "Волгаэнергосбыт". Большинство этих домов находятся под управлением УК ООО "Наш Дом".

Кроме того, квитанции будут получать жильцы тех домов, где собственники приняли решение о непосредственной форме управления. Причем жители частного сектора Автозаводского района получают отдельные квитанции для оплаты электроэнергии с июля 2019 года.

Платежка АО "Волгаэнергосбыт" выглядит иначе, чем уже привычная квитанция от "Центра-СБК". Однако лицевой счет, данные потребителя, реквизиты, сроки оплаты за предыдущий месяц (до 10 числа) остаются без изменений.

Андрей Рачковский также рассказал о преимуществах формы оплаты непосредственно самой компании, а не через биллинговую систему ("Центр-СБК").

"Во-первых, новая система биллинга учитывает интересы потребителей и позволяет сделать расчеты более понятными, прозрачными и безопасными. Информация о потребленной электроэнергии будет появляться в платежке сразу по окончании месяца – необходимо только передать показания счетчика. Деньги же будут поступать напрямую в АО "Волгаэнергосбыт". Во-вторых, все это позволит сократить издержки на услуги "Центра-СБК", агента по приему и обработке платежей, что в свою очередь снизит давление на тарифы", - пояснил Андрей Рачковский.

В Госжилинспекции Нижегородской области отметили, что будут держать ситуацию с выставлением прямых счетов в Автозаводском и Московском районах на особом контроле, а жители всегда могут обратиться на телефон горячей линии Госжилинспекции: 430-79-19.

Платежные документы АО "Волгаэнергосбыт" необходимо оплачивать до 10 числа каждого месяца любым удобным способом. Если погасить долг за октябрь разом не удастся, жители смогут выплачивать его частями до конца года. Пени за просрочку платежа выставляться не будут.

Передавать показания счетчика, как и прежде, необходимо до 25 числа каждого месяца. Делать это можно несколькими способами:

- на сайте www.volgaenergo.ru в разделах "Передать показания", "Личный кабинет", "Обратная связь"

- по телефону колл-центра 243-04-14 (ежедневно с 8:00 до 19:00)

- по электронной почте pokazanie@volgaenergo.ru, следуя инструкции, которая размещена на сайте www.volgaenergo.ru

"Все операторы, обслуживающие потребителей и работающие сейчас удаленно, принимают обращения по телефону", - подчеркнул Андрей Рачковский – "О датах открытия офисов мы сообщим дополнительно. Кроме того, до конца года АО "Волгаэнергосбыт" планирует запустить дополнительные цифровые сервисы. Хочу подчеркнуть, что "Волгаэнерго" реализует во взаимоотношениях с жителями политику максимальной открытости и прозрачности. Энергосбытовая компания готова решать все возникающие у потребителей проблемы в индивидуальном порядке".