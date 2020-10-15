Прокуратура оспорит избрание главы сельсовета с судимостью в Нижегородской области Политика

Прокуратура оспорит избрание в Нижегородской области главы сельсовета с судимостью. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Ранее в своем административном исковом заявлении прокурор указал, что решением сельского совета в июле 2020 года был объявлен конкурс на замещение должности главы администрации.

Заявки на участие в конкурсе подали четыре кандидата. Из представленных в конкурсную комиссию документов следует, что один из кандидатов имеет непогашенную судимость по приговору Нижегородского районного суда по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Мужчина еще отбывает условное наказание сроком на 4 года, с испытательным сроком также на 4 года.

Несмотря на это, кандидат был допущен к участию в конкурсе, по результатам которого признан победителем. В августе этого года он стал главой администрации сельсовета одного из районов Нижегородской области.

Административный иск судом принят к производству и назначена подготовка дела к судебному разбирательству.