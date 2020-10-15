Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Политика
30 октября 2020 16:52  [73] Изменен состав комитетов городской думы Дзержинска
30 октября 2020 16:42  [47] Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Дзержинска назначен на 27 ноября
30 октября 2020 16:28  [64] Победителей конкурса рисунков и эссе "Нижний Новгород – Город трудовой доблести" наградили в регионе
30 октября 2020 16:21  [78] Прокуратура оспорит избрание главы сельсовета с судимостью в Нижегородской области
30 октября 2020 14:06  [140] "Необходимо жестко пресекать любые риски, связанные с распространением радикальных течений", - Глеб Никитин
30 октября 2020 13:51  [194] Губернатор Глеб Никитин и врио главы Кстовского района Андрей Чертков обсудили развитие муниципалитета
30 октября 2020 10:47  [260] "Евгений Люлин умеет работать с разными людьми и объединять их в единую команду", - Александр Шаронов
29 октября 2020 16:39  [379] "Сделаем все возможное, чтобы нижегородские аграрии чувствовали нашу поддержку", - Игорь Тюрин
29 октября 2020 16:04  [291] Александр Галкин стал главой Балахнинского округа
29 октября 2020 15:20  [360] "Большая удача для парламента, что такой профессионал и патриот встал у его руля", - Дмитрий Сватковский
Политика

Прокуратура оспорит избрание главы сельсовета с судимостью в Нижегородской области

30 октября 2020 16:21  [78] Политика

Прокуратура оспорит избрание в Нижегородской области главы сельсовета с судимостью. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Ранее в своем административном исковом заявлении прокурор указал, что решением сельского совета в июле 2020 года был объявлен конкурс на замещение должности главы администрации.

Заявки на участие в конкурсе подали четыре кандидата. Из представленных в конкурсную комиссию документов следует, что один из кандидатов имеет непогашенную судимость по приговору Нижегородского районного суда по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Мужчина еще отбывает условное наказание сроком на 4 года, с испытательным сроком также на 4 года.

Несмотря на это, кандидат был допущен к участию в конкурсе, по результатам которого признан победителем. В августе этого года он стал главой администрации сельсовета одного из районов Нижегородской области.

Административный иск судом принят к производству и назначена подготовка дела к судебному разбирательству.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph