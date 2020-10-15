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Политика

Победителей конкурса рисунков и эссе "Нижний Новгород – Город трудовой доблести" наградили в регионе

30 октября 2020 16:28  [64] Политика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Награждение победителей конкурса рисунка и эссе на тему "Вклад горьковчан в Победу в Великой Отечественной войне" проходит в регионе. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

Творческие конкурсы среди дошкольников и учащихся образовательных учреждений были организованы в рамках сбора подписей за присвоение Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести". У ребят была возможность отразить личную историю, рассказать о своей семье в годы войны, либо же в целом о вкладе нижегородцев и всей области в достижение Великой Победы.

На сайте ЗаНижний.РФ для голосования загружались те рисунки и эссе, которые стали лучшими в своем дошкольном или образовательном учреждении. Всего было представлено более 12 работ со всех районов и городских округов Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области, секретарь НРО партии "Единой России", Глеб Никитин поблагодарил участников конкурсов и отметил, что такие проекты помогают сохранить память о героическом подвиге нашего народа, истории своей семьи.

"Для нас было важно рассказать об инициативе о присвоении Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" не только взрослым жителям региона, которые могли отдать свои подписи в поддержку присвоения почетного звания, но и детям, чтобы они тоже могли стать сопричастными к подвигам земляков и, в первую очередь, своих семей. И вдвойне приятно, что в конкурсе участвовали даже самые маленькие нижегородцы. Мы получили огромное количество очень талантливых и интересных работ. Читая эти сочинения, глядя на рисунки детей, мы видим, что каждый из них постарался выразить свое отношение к тем событиям. В каждой работе чувствуется гордость и уважение к родной истории, к людям, победившим в страшной войне и преодолевшим все тяготы сурового времени. Это значит, что память о Великой Победе продолжает жить в новом поколении. От всей души поздравляю победителей и благодарю всех участников за бережное отношение к героическому прошлому нашей Родины", - сказал Глеб Никитин.

Во всех муниципалитетах региона выбрано по три победителя в каждой категории, подарки и дипломы получат более 350 человек, занявшие первое, второе и третье места. И абсолютно все участники будут отмечены благодарственными письмами.

Список победителей и работы участников опубликованы на официальном сайте проекта ЗаНижний.РФ.

Напомним, с инициативой создания оргкомитета по сбору подписей за присвоение Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести" выступило региональное отделение "Единой России". Всего было собрано более 846 тысяч подписей.

В июле 2020 года указом президента РФ Владимира Путина Нижнему Новгороду присвоено почетное звание "Город трудовой доблести".

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