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Бизнес

Девять районов Нижегородской области награждены Почетным знаком губернатора

30 октября 2020 16:32  [63] Бизнес

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Глеб Никитин наградил девять районов Нижегородской области Почетным знаком "За достижения в развитии агропромышленного комплекса". Вручение наград прошло в рамках празднования регионального Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 30 октября 2020 года, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Несмотря на все сложности, нижегородский агропромышленный комплекс демонстрирует устойчивое развитие. Из года в год наращиваются темпы производства продуктов питания, и тем самым решается одна из насущных задач – обеспечивается продовольственная безопасность. Регион на 100% закрывает свои потребности в зерне, картофеле. Вместе с тем, на ближайшую перспективу поставлена задача по полному обеспечению жителей области нашими, местными молоком, мясом, овощами", - отметил Глеб Никитин.

В номинации "За высокие производственные показатели и стабильное развитие АПК" награды получили Дальнеконстантиновский, Арзамасский, Пильнинский, Сергачский и Городецкий районы, а также городской округ Семеновский.

В номинации "За наивысший прирост показателей по сравнению со средним показателем за предыдущие 5 лет" награждены Почетным знаком Вадский, Бутурлинский и Ковернинский районы.

"Хочу поздравить тружеников села, поблагодарить за нелегкую и очень важную работу. В сегодняшних непростых условиях они в очередной раз показали, как нужно добиваться высоких результатов. В этом году мы получили рекордный урожай зерна, которого не было с советских времен. Отмечу, что поддержку сельскохозяйственной отрасли мы будем только наращивать. С праздником!", - сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

За январь – сентябрь 2020 года объем производства сельскохозяйственной продукции в действующих ценах составил 61,3 млрд рублей - 102,9% к аналогичному периоду 2019 года. Рост достигнут в первую очередь благодаря существенному увеличению производства зерна, свинины и молока. В частности, в 2020 году нижегородские аграрии произвели 1,6 млн тонн зерна, установив собственный рекорд по сбору зерновых культур.

Ранее губернатор Нижегородской области сообщал, что в этом году на развитие предприятий агропрома в общей сложности будет направлено 4,2 млрд рублей субсидий. В частности, 3 млрд рублей выделено из областного бюджета.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назвал земельные площади "огромным достоянием России" и "конкурентным преимуществом, которое необходимо использовать". Также президент отмечал, что поддержка сельского хозяйства будет продолжена по всем сегментам.

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