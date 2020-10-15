Бюджет Дзержинска пополнился на 143 млн рублей за счет межбюджетных трансфертов Экономика

Фото: пресс-служба думы Дзержинска

Доходы бюджета Дзержинска увеличены на 142,668 млн рублей за счет межбюджетных трансфертов. Об этом сообщили в городской думе.

Субсидии областного бюджета на 68,4 миллионов рублей увеличили бюджетное финансирование строительства нового здания школы №2. В пресс-службе пояснили, что работы идут с опережением графика. Заложенные изначально на 2020 год средства на строительство в размере 30 млн рублей уже освоены: подготовлена строительная площадка, сделан фундамент и возведены первые этажи двух секций будущего здания, где впоследствии будет размещена начальная школа. Вновь поступившее финансирование позволит продолжить строительство этих секций и начать возведение еще трех.



«Сейчас город в целом и микрорайон, где уже начато строительство, остро нуждается в новой школе. Здание средней школы № 35, расположенное здесь, признано аварийным, дети учатся в 24 школе. Кроме того, большинство дзержинских школ перешло порог 50-летнего возраста, а новостроек не было несколько десятков лет, - прокомментировал председатель профильного комитета городской думы Александр Терентьев.

"Большая удача, что при стоимости строительства в 800 млн рублей, самую существенную часть финансирования возьмет на себя областной бюджет», - добавил он.

Помимо этого, 40 млн рублей субсидий федерального и регионального бюджетов будут направлены на организацию бесплатного горячего питания для школьников начальных классов, 23 млн рублей федеральных субвенций пойдут на выплаты дзержинским педагогам за классное руководство.

За счет перераспределения средств между и внутри статей будут профинансирован еще ряд мероприятий.

Более 930 тысяч рублей направлено на организацию поста добровольной пожарной команды, около 420 тысяч рублей - для обеспечения работы АПК «Безопасный город», в том числе на территории городского парка культуры и отдыха. Порядка 655 тысяч рублей заложено на разработку проектно-сметной документации на ремонт системы отопления и вентиляции МБУК «Дзержинский театр драмы». Расходы в размере более 1 млн рублей предусмотрены для приобретения новогодних подарков и проведения новогодних представлений для детей из социально-незащищенных семей и одаренных детей.

ФОК «Ока» планирует приобрести оборудование для скалодрома в лизинг на два года (2021-2022). Для оплаты первоначального взноса местный бюджет направил 1,14 млн рублей.

После внесения изменений в бюджет города, доходы составят 6,198 млрд рублей, расходы – 6,322 млрд рублей, размер дефицита – прежний – 123,9 млн рублей.