Нижегородская госавтоинспекция информирует о предварительной записи на регистрацию транспорта Общество

Госавтоинспекция информирует о необходимости предварительной записи на регистрацию транспорта. Об этом сообщили в отделе ГИБДД управления МВД России по Нижнему Новгороду.



Можно воспользоваться либо порталом госуслуг, либо заранее позвонить в отдел технического надзора и регистрации автомототранспорта ГИБДД по телефону 8 (831) 279-83-02 (вторник-пятница – с 09:00 до 16:00, суббота – с 08:00 до 14:30, обеденный перерыв с 12:00 до 12:45).

Прием регистрации транспорта осуществляется по адресам:

- Филиал (Канавинский), Нижний Новгород, ул. Металлистов, 111.

- Филиал (Автозаводский) Нижний Новгород, ул. Пермякова, 46.

- Филиал (Приокский) Нижний Новгород, ул. Шатковская, 2А.

В помещении госавтоинспекции в обязательном порядке необходимо соблюдать дистанцию, защищать органы дыхания маской, руки - перчатками.

Если имеются симптомы ОРВИ, гриппа, просят воздержаться от посещения госавтоинспекции.