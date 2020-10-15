Изменен состав комитетов городской думы Дзержинска Политика

Фото: с сайта думы Дзержинка

Изменен состав комитетов городской думы Дзержинска. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.

Депутаты Андрей Касьянов и Игорь Крашенинников вошли в состав комитета по социальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре и спорту под председательством Александра Терентьева.

Иван Трофимов изъявил желание работать в комитете по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов. Коллеги поддержали его просьбу.

Депутат Михаил Умнягин включен в состав комитета по предпринимательству, потребительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике.

Решение о внесении изменений в состав комитетов принято в рабочем порядке на основании личных заявлений Андрея Касьянова, Игоря Крашенинникова, Ивана Трофимова, Михаила Умнягина.