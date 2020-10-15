Депутаты думы Дзержинска утвердили новую ставку арендной платы Бизнес

Фото: wikimapia.org

Депутаты думы Дзержинска утвердили новую базовую ставку арендной платы. Об этом сообщили в пресс-службе думы.

Депутаты приняли такое решение в рабочем порядке, подняв ставку до 694 рублей

за 1 кв метр арендуемой площади муниципального нежилого фонда. Ставка не поднималась с предыдущего года, когда она составляла 667 рублей.

В настоящий момент основные сдаваемые площади нежилого муниципального фонда используются крупными арендаторами, в том числе, ПАО "Ростелеком", ООО "Нижегородтеплогаз", ООО "Т2 Мобайл", КП НО "Нижтехинвентаризация", ИП Ятманов В.В., ЗАО "Мобиком-Центр".

Рост базовой ставки арендной платы даст возможность увеличить доходы местного бюджета.