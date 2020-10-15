Поликлиника Первомайской ЦРБ получит оборудование на 13 млн рублей благодаря нацпроекту Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Поликлиника Первомайской центральной районной больницы до конца 2020 года получит высокотехнологичное медицинское оборудование на сумму 13 млн рублей в рамках национального проекта "Здравоохранение". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В поликлинику уже поставили переносной аппарат для ультразвуковой диагностики, 12-канальный электрокардиограф, внешний дефибриллятор. До конца года будет приобретен цифровой рентген-аппарат.

"Реализация национального проекта "Здравоохранение" позволяет нам оснащать современным оборудованием больницы и поликлиники и при этом улучшать качество медицинских услуг. Получателями оборудования по нацпроекту становятся не только крупные медицинские центры, но и центральные районные больницы. В итоге у нас есть возможность создавать надежную лечебную базу за пределами областного центра, чтобы жителям не приходилось для проведения обследований каждый раз ездить в Нижний Новгород", - сказал Глеб Никитин.

Помимо медоборудования, нацпроект предполагает и обновление самих помещений учреждений системы здравоохранения и их технической базы.

Так, в поликлинике Первомайска в этом году создана детская игровая зона. Условия пребывания юных пациентов здесь стали более комфортными. Для грудничков и их мам установлены специальные кабины для кормления и пеленальные столы. Закуплена мягкая мебель и кулеры с водой. Инфоматы позволяют пациентам и их родителям ознакомиться с профилактическими мерами по недопущению развития осложнений при ОРВИ и гриппе и получить информацию о времени приема педиатров.

Сейчас в поликлинике завершается оборудование крытой зоны для парковки детских колясок у входа в приемный покой. Маломобильные пациенты смогут воспользоваться специальной кнопкой вызова, установленной у крыльца.

"Вместе с качественным лечением необходимо максимально заботиться о комфорте пациентов. Это особенно важно для детей, которые проходят диспансеризацию, лечение или реабилитацию в медучреждениях", - добавил Глеб Никитин.

Как сообщал ранее губернатор Нижегородской области, до конца 2020 года в 25 детских медицинских учреждений региона должно поступить 143 единицы нового высокотехнологичного оборудования по нацпроекту.

Напомним, национальный проект "Здравоохранение" реализуется по указу президента РФ Владимира Путина с января 2019 года и включает в себя восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) и "Развитие экспорта медицинских услуг".