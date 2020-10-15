Молодые нижегородцы одобрили проект благоустройства парка "Швейцария" Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Представители общественных молодежных, студенческих, патриотических организаций Нижегородской области одобрили проект комплексного благоустройства парка "Швейцария". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Представители молодежных организаций предложили администрации, Общественному совету по благоустройству и развитию парка и подрядчику новые идеи - как сделать "Швейцарию" привлекательной и комфортной для всех жителей и гостей Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении.

Например, депутат думы Нижнего Новгорода, председатель молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области Мария Самоделкина сказала, что молодежь "очень хочет, чтобы парк остался зеленым и стал активным, чтобы туда приезжали жители со всей нашей области".

Руководитель рабочей группы по формированию принципов эксплуатации и развития территории парка Общественного совета Сергей Горин предложил молодежи подумать над тем, чтобы сделать парк привлекательным, прежде всего, для молодых нижегородцев, не забывая про интересы остальных категорий жителей и гостей Нижнего Новгорода.

"Нам строители оставят прекрасный парк, а у нас будут сотни предложений, как сделать его привлекательным и комфортным для всех", – ответил на это предложение представитель НГТУ им. Р.Е.Алексеева и молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области Михаил Малинин.

В пресс-службе добавили, что особое внимание молодежь обратила на охрану общественного порядка, раздельный сбор мусора, пожарную безопасность, доступность будущих объектов парка для маломобильных категорий населения, наполнение детских площадок.

НРО ВОД "Волонтеры Победы" предложили использовать территорию "Швейцарии" для проведения патриотических мероприятий: "Образ Победы" (создание граффити с изображением героев), "Сад Памяти" (акция, предусматривающая посадку деревьев, цель которой - увековечить подвиги героев Великой Отечественной войны), исторических квестов, фестивалей "Высота", "#ВсеCвои", "Botanica", "НатуральНО. ЭкологичНО. ПолезНО", "Здесь и сейчас" и прочее.

По итогам встречи было принято решение, что в течение нескольких дней все предложения будут систематизированы и направлены в адрес Общественного совета парка, а через месяц на новой встрече состоится их детальное обсуждение с участием экспертов.

Благоустройство парка – один из крупнейших проектов, реализующихся в Нижнем Новгороде в рамках подготовки к 800-летию города. В парке меняют дорожки и освещение, устанавливают нестационарные объекты с различным функционалом – спортивным, культурным, игровым, реставрируют ограду. Также запланирована посадка новых деревьев и кустарников.