Глеб Никитин принял участие в совещании Михаила Мишустина с руководителями рабочих групп Госсовета РФ Политика

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области, руководитель рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы" Глеб Никитин принял участие в совещании, которое провел председатель правительства РФ Михаил Мишустин с руководителями рабочих групп Госсовета.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, мероприятие прошло в режиме видеоконференции. В ходе совещания обсуждался единый план достижения национальных целей развития до 2024 года и на период до 2030 года.

"Мы уже обсуждали проект единого плана в рамках рабочих групп Государственного совета. Как руководители регионов, вы хорошо знаете ситуацию на местах, оперативно реагируете на запросы людей. Это один из важных механизмов обратной связи. Хочу поблагодарить вас за активное участие в формировании единого плана, в том числе на этапе обсуждения целевых показателей для субъектов Российской Федерации", - сказал Михаил Мишустин.

В ходе совещания Глеб Никитин представил предложения рабочей группы Государственного Совета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы" о доработке единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года и на период до 2030 года.

"Мне хочется поблагодарить председателя правительства Михаила Мишустина и куратора национального проекта "Экология" Викторию Абрамченко за продуктивное сотрудничество. Президент России Владимир Путин поставил очень масштабные задачи, которые окажут позитивное влияние на все стороны жизни. Достижение желаемого результата возможно только при условии слаженной совместной работы", - отметил Глеб Никитин по итогам заседания.

Губернатор подчеркнул, что в дополнительной проработке нуждается вопрос с достижением показателей по обращению с твердыми коммунальными отходами.

"На данный момент завершается разработка федеральной схемы обращения с отходами. После ее утверждения будет понятно, сколько средств потребуется вложить в отрасль, чтобы достичь 100-процентной сортировки и двукратного сокращения объемов размещения ТКО на полигонах к 2030 году. Жителей регионов все больше волнуют вопросы, связанные с вывозом, сортировкой, размещением и утилизацией отходов. Отрасль нуждается в серьезных инвестициях и новых технологиях, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду. Считаем необходимым предусмотреть в этом направлении дополнительные меры государственной поддержки", - сказал Глеб Никитин.

Также глава региона указал на необходимость ликвидации несанкционированных объектов размещения отходов вне зависимости от места их расположения.

"Нельзя ограничиваться городскими свалками, так как порой в сельских районах подобные объекты наносят не меньший вред здоровью людей и экосистеме. Также рабочая группа Госсовета по направлению "Экология и природные ресурсы" считает важным предусмотреть включение в единый план на период после 2024 года новых объектов накопленного экологического ущерба. Это станет возможным по завершении инвентаризации таких объектов", - рассказал Глеб Никитин.