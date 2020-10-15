Лучшим работникам нижегородского АПК вручили денежные сертификаты Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Глеб Никитин и министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов 30 октября вручили денежные сертификаты лучшим работникам агропромышленного комплекса, сельхозорганизациям и фермерским хозяйствам. Об это сообщили в пресс-службе областного правительства.

Награждение прошло в рамках празднования регионального Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

"Прежде всего, хочу сказать спасибо за ваш труд и высокие результаты, которыми вы по праву можете гордиться. Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, нижегородский агропромышленный комплекс демонстрирует устойчивое развитие. По многим направлениям вы работали лучше, чем в прошлом году – это еще один повод для гордости", - поздравил собравшихся губернатор Нижегородской области.

Награды вручали по нескольким номинациям в разных областях растениеводства и животноводства. В группе номинаций "Эффективное сельскохозяйственное производство" были отмечены 13 предприятий. В группе номинаций "Производство продукции специализированных подотраслей сельского хозяйства" отмечено три сельхозпроизводителя. По этим направлениям премии составили по 1,5 млн рублей.

В номинации "Эффективная переработка сельскохозяйственной продукции и развитие экспорта" поощрение в размере 200 тысяч рублей получили два предприятия, в номинации "Комплексное развитие крестьянских (фермерских) хозяйств" - шесть компаний. Им вручили сертификаты на 100 тысяч рублей каждый.

Кроме того, по 20 тысяч рублей получили 19 работников организаций АПК в номинации "Лучший по профессии" и по 8 тысяч рублей – 100 сотрудников в номинации "Лучший работник и специалист". Среди победителей - механизаторы, операторы машинного доения, операторы искусственного осеменения, сотники, птичники и другие специалисты.

За январь – сентябрь 2020 года объем производства сельскохозяйственной продукции в Нижегородской области в действующих ценах составил 61,3 млрд рублей - 102,9% к аналогичному периоду 2019 года. Рост достигнут в первую очередь благодаря существенному увеличению производства зерна, свинины и молока. В частности, в 2020 году нижегородские аграрии произвели рекордный урожай зерна - 1,6 млн тонн.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что на развитие агропредприятий региона в 2020 году будет направлено 4,2 млрд рублей средств господдержки, из них более 3 млрд рублей уже доведены до сельхозпроизводителей.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назвал земельные площади "огромным достоянием России" и "конкурентным преимуществом, которое необходимо использовать". Также президент отмечал, что поддержка сельского хозяйства будет продолжена по всем сегментам.