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Общество

Волонтеры ищут в Нижегородской области пропавшую с маленьким ребенком женщину

31 октября 2020 10:03  [71] Общество

Фото: ПСЦ "Рысь"

Волонтеры ищут в Нижегородской области пропавшую с маленьким ребенком женщину. Об этом сообщает ПСЦ "Рысь".

Пропавшая Марина Мазурова 1975 года рождения нуждается в медицинской помощи.

Приметы: худощавого телосложения, рост 160 см, волосы русые, глаза голубые, носит очки.

Была одета в фиолетовое пальто, синие джинсы, обута черные полусапожки. Также на ней был белый шарф с синим принтом.

При себе у женщины были кнопочный телефон, сумка и белый пакет.

В последний раз ее видели накануне, 30 октября, в здании Центрального рынка в селе Линда Борского района.

Пропавшему мальчику 7 лет, его зовут Айк Григорян.

Приметы: среднего телосложения, рост 120 см, волосы черные, глаза карие.

Был одет в темно-синюю куртку, черные штаны, серую шапку, обут в бежевые ботинки.

Они могут находиться также в Нижнем Новгороде.

Любую информацию о пропавших можно сообщать правоохранителям по номеру 102 или обратиться к волонтёрам по номеру 8(831) 28-38-200.

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