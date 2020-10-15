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Волонтеры ищут в Нижегородской области пропавшую с маленьким ребенком женщину. Об этом сообщает ПСЦ "Рысь".
Пропавшая Марина Мазурова 1975 года рождения нуждается в медицинской помощи.
Приметы: худощавого телосложения, рост 160 см, волосы русые, глаза голубые, носит очки.
Была одета в фиолетовое пальто, синие джинсы, обута черные полусапожки. Также на ней был белый шарф с синим принтом.
При себе у женщины были кнопочный телефон, сумка и белый пакет.
В последний раз ее видели накануне, 30 октября, в здании Центрального рынка в селе Линда Борского района.
Пропавшему мальчику 7 лет, его зовут Айк Григорян.
Приметы: среднего телосложения, рост 120 см, волосы черные, глаза карие.
Был одет в темно-синюю куртку, черные штаны, серую шапку, обут в бежевые ботинки.
Они могут находиться также в Нижнем Новгороде.
Любую информацию о пропавших можно сообщать правоохранителям по номеру 102 или обратиться к волонтёрам по номеру 8(831) 28-38-200.
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