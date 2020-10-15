Нижегородцев приглашают на "Ночь искусств" в Музее Победы Культура и отдых

фото: Информационный центр ФГБУК Музей Победы

Московский Музей Победы 3 ноября к акции "Ночь искусств" подготовил виртуальные мероприятия на сайте и в YouTube-канале. Об этом сообщают в информационном центре учреждения.

Согласно информации, программа посвящена искусству в годы Великой Отечественной войны.

"Музей Победы каждый год присоединяется к ночным культурным акциям столицы. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции программа "Ночи искусств" в этом году будет виртуальной. Мы приглашаем пользователей Сети ознакомиться с искусством военного времени. Не выходя из дома, можно будет узнать, какой вклад внесли деятели культуры в Победу в Великой Отечественной войне. Как песни, стихи и фильмы поднимали в советском народе боевой дух и укрепляли веру в победу", — рассказал директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Музей пригласил гостей на новую онлайн-экскурсию-викторину по выставке "Художники Победы". Гостям представят картины о войне, авторами которых являются участники Великой Отечественной. Виртуальные посетители увидят фронтовые этюды, портреты, зарисовки боевых действий Николая Обрыньбы, Ореста Верейского, Александра Богданова, Екатерины Зерновой, Константина Солнцева, Бориса Неменского и других.

В ходе акции зрители также сами смогут попробовать себя в роли художников во время онлайн-мастер-класса по живописи "Яркие краски Победы". Занятие проведет художница Ирина Краснова.

В YouTube-канале состоится видеоконцерт духового оркестра студентов Академии имени Маймонида". В исполнении молодых артистов прозвучат известные военные композиции.

О том, какой вклад внесли артисты в Победу, расскажет цифровая выставка "Фронтовые бригады". В онлайн-экспозиции собрано более 90 фотографий, афиш, картин и снимков экспонатов из фондов Музея Победы. Зрителям покажут редкие кадры первой фронтовой бригады, начавшей выступления уже летом 1941 года. Посетителям представят уникальные снимки Любови Орловой, Клавдии Шульженко, Сергея Лемешева, Леонида Утесова и многих других знаменитых артистов. Подборка документов расскажет, как во время войны артисты поддерживали боевой дух советских солдат, - о концертах на фронте и в госпиталях.

Гостей ждет также онлайн-кинопоказ. Зрителям представят документальные фильмы Анны Синицкой "Ржевский выступ" (26 мин., 2018) и "Как я снимала кино о своей бабушке" (17 мин., 2015).

Начало акции 3 ноября 2020 года - в 20:00.

https://victorymuseum.ru/playbill/events/noch-iskusstv-2020/ https://www.youtube.com/c/МузейПобеды