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Общество

Началась регистрация на международный исторический онлайн-квест "За пределами"

01 ноября 2020 11:47  [230] Общество

Началась регистрация на международный исторический онлайн-квест "За пределами". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, квест, посвященный событиям Второй мировой войны и Нюрнбергскому процессу, проведёт 21 ноября Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы". Регистрация проходит на сайте проекта.

По легенде исторического квеста участники возьмут на себя роль членов журналистского сообщества. Чтобы предотвратить информационную катастрофу, им предстоит решить исторические, математические, логические и другие задания, услышать воспоминания очевидцев исторических событий, которые были собраны из разных уголков мира, ознакомиться с настоящими архивными документами Нюрнбергского процесса.

Квест предполагает индивидуальное и командное участие (от 2 до 6 человек, включая капитана). Победители квеста получат приз – путешествие в один из городов России.

Партнерами проекта выступают более 30 крупных общественных организаций как в России, так и за рубежом, среди которых Всемирная ассоциация выпускников высших учебных заведений, Всемирный координационный совет соотечественников, Государственный центральный музей современной истории России, МГИМО, МПГУ, МИРЭА, РГГУ, Национальный совет молодежных и детских объединений России, Российское историческое общество, Российское движение школьников и Русская гуманитарная миссия.

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