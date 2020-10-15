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Культура и отдых

Две модельные библиотеки откроют в Нижегородской области в декабре

01 ноября 2020 15:53  [47] Культура и отдых

Две модельные библиотеки нового поколения откроют в Нижегородской области в декабре. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, они появятся в Выксе и в Ветлуге в рамках национального проекта "Культура" на базе городской детской библиотеки в Выксе и центральной районной библиотеки им. А. С. Пушкина в Ветлуге.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил значимость этого проекта для региона.

"Благодаря национальному проекту "Культура" библиотеки становятся теми общественными центрами, где проводятся самые разные мероприятия. Особенно это востребовано в районах, где нередко ощущается дефицит подобных пространств. На модернизацию и переоснащение центральной районной библиотеки в Ветлуге поступит 10 млн рублей, на обновление городской детской библиотеки в Выксе – 5 млн. Учреждения нового формата откроются уже в декабре этого года", – прокомментировал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области напомнил, что в 2019 году были созданы три библиотеки нового поколения: в Дзержинске, Гагине и Выксе. В 2020-м планируется создать в целом пять модельных библиотек, уже открылись обновленные библиотеки в Володарском районе, Чкаловске и Пильне.

Отметим, что на создание модельных муниципальных библиотек в субъектах РФ за 2019-2020 годы. из федерального бюджета поступило 2 млрд рублей. В 2020 году на реализацию проекта дополнительно было выделено 410 млн рублей. Конкурсный отбор прошли 62 библиотеки (20 центральных и 42 малых) из 34 субъектов, в том числе две библиотеки Нижегородской области.

Нацпроект "Культура" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Реализация нацпроекта началась 1 января 2019 года. Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

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