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Общество

Популяция норки за десять лет увеличилась в Нижегородской области

01 ноября 2020 13:52  [132] Общество
Фото пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области

Фото пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области

Популяция норки за десять лет увеличилась в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Отмечается, что с 1 ноября открывается сезон охоты на пушных животных.

По данным областного комитета Госохотнадзора, на 2020 год, в области обитает 20,6 тыс. особей этого животного, тогда как в 2010 году их насчитывалось 18 тыс.

Специалисты по охране объектов животного мира отметили, что популяция данного вида увеличилась благодаря программе "Охрана животного мира Нижегородской области".

Также в ведомстве сообщили, что с 1 ноября 2020 по 28 февраля 2021 года в регионе предоставляется право на охоту на следующие виды пушных животных: куницы (лесной и каменной), норки американской, белки обыкновенной, горностая, хоря (лесного).

Разрешение на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Нижегородской области имеет право получить каждый охотник. Уполномоченный орган осуществляет выдачу разрешений при личном представлении заявления в течение одного рабочего дня, а если документы отправлены по почте, то в течение пяти рабочих дней с момента получения заявления.

Сведения о пунктах выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов размещаются в начале каждого сезона охоты на официальном сайте комитета Госохотнадзора Нижегородской области (https://ohotnadzor.government-nnov.ru/?id=85570), в разделе "Информация для охотников - Выдача разрешений на право охоты". Здесь также можно найти форму заявления на получение разрешения, форму доверенности, образцы платежных документов по государственной пошлине за выдачу разрешения и сбору за пользование объектами животного мира.

Во избежание нарушений требования законодательства при осуществлении охоты необходимо соблюдать Правила охоты и иметь при себе: охотничий билет, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, выданное в установленном порядке, и путевку (в случае осуществления охоты в закрепленных охотничьих угодьях), разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия (в случае осуществления охоты с охотничьим огнестрельным и (или) пневматическим оружием).
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области увеличилась численность диких животных. Сейчас в регионе насчитывается 16,4 тыс. особей лося (в 2019 г. — 15,4 тыс.), более 1,3 тыс. особей косули (в 2019 г. — 963) и 1,3 тыс. особей бурого медведя (в 2019 г. — 1,1 тыс).

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