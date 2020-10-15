Реализация 15 проектов по ППМИ завершена в Спасском районе Общество

Реализация 15 проектов по программе поддержки местных инициатив завершена в Спасском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Программа реализуется на территории региона с 2013 года. Ее суть в том, чтобы поддержать инициативы социальной направленности, подготовленные и осуществляемые при широком участии населения.

"В год 75-летия Победы в рамках программы поддержки местных инициатив было восстановлено немало памятников, обелисков воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. В Спасском районе, к примеру, обустроены мемориалы в четырех селах. Таким образом программа позволяет не только создавать комфортные условия для жителей, но и сохранять память о нашем героическом прошлом", - заявил губернатор Глеб Никитин.

В частности, в Спасском районе мемориалы обустроены при участии жителей в селах Базлово, Русское Маклаково, Горки и Большое Сущёво.

Кроме того, в шести населенных пунктах Спасского района в рамках ППМИ были отремонтированы дороги. В районном центре обновлен один из проблемных участков автодороги по улице Ленина. Общая стоимость ремонтных работ составила 1,15 млн рублей. Также произведен ремонт дорог в населенных пунктах Тукай, Сосновка, Вазьянка, Старое Дружково и Татарское Маклаково.

Напомним, в 2020-м в рамках проекта поддержки местных инициатив в Нижегородской области реализуется 467 программ на общую сумму субсидии из областного бюджета - 363 млн рублей. По состоянию на 22 октября, реализовано 416 местных инициатив (или 89% от реализуемых программ) на территории 45 районов и городских округов. Полностью завершились работы в 30 муниципалитетах.

Всего за период с 2013-го по 2020 год успешно реализовано порядка 2800 программ.

Число благополучателей от реализации местных инициатив в 2013 году составляло 78 тыс. человек, в 2014 – 460 тыс. человек, а в 2015-2020 превышало 1,5 млн человек ежегодно.