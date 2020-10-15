Губернатор Глеб Никитин объявил продление региональных субсидий для пострадавшего от Covid-19 бизнеса Бизнес

Губернатор Глеб Никитин объявил продление региональных субсидий для пострадавшего от Covid-19 бизнеса на период до 30 ноября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Соответствующие изменения будут отражены в Указе от 7 апреля 2020 года №53 "О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19)".

Речь идет о мерах поддержки из областного бюджета в виде финансовой помощи в целях компенсации затрат на оплату труда работников и финансовой помощи на оплату коммунальных услуг.

"К сожалению, санитарно-эпидемиологическая обстановка по-прежнему оказывает влияние на работу некоторых отраслей. Месяц назад уже было принято решение о продлении мер поддержки. Сейчас снова возникла необходимость в том, чтобы увеличить срок, в течение которого предприниматели могут обратиться за помощью", - заявил Глеб Никитин.

Согласно информации, с начала пандемии выплаты получили уже более 1,8 тыс. юридических лиц и самозанятых на общую сумму порядка 420 млн рублей. Отмечается, что все необходимые изменения для продолжения этих мер поддержки вносятся в бюджет региона.

"Задачу постоянно держать вопрос самочувствия бизнеса на контроле поставил перед регионами президент России Владимир Путин. Для этого будем сочетать федеральные и региональные инструменты поддержки", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, помимо региональной субсидии, для нижегородских предпринимателей разработаны и другие меры поддержки. К примеру, льготное кредитование по 2% для организаций, попавших в перечень пострадавших от пандемии отраслей. Предприниматель может не возвращать заемные средства, если сохранит рабочие места. Этой мерой воспользовались уже более 5 тыс. предпринимателей. Также в регионе можно получить средства под низкий процент по программе "1764" или в рамках программы микрокредитования, разработанной нижегородским минпромом.

Для того чтобы узнать, на какие меры поддержки может рассчитывать то или иное предприятие, следует обратиться в центр "Мой бизнес" лично или через колл-центр по телефону: 8 (800) 301 29 94. Также доступно обращение через Viber 8 (951) 911 70 02, сайт мойбизнес52.рф и telegram-канал @mybusiness52_bot.