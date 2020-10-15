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Общество

Грунт провалился в нескольких местах рядом с проходной ГАЗ

02 ноября 2020 10:27  [74] Общество
Один из провалов

Один из провалов

Фото: из соцсети ВКонтакте, "Регион52"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сразу несколько провалов грунта образовались рядом с проходной Группы ГАЗ. Об этом сообщают очевидцы в группе в соцсети ВКонтакте.

Согласно информации, грунт вместе с асфальтом провалился в пяти местах. Все они находятся между Северной проходной завода и входом в метро "Автозаводская".

Некоторые из провалов уже засыпаны.

(фото из соцсети ВКонтакте, Регион-52)

 

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Теги:
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