Грунт провалился в нескольких местах рядом с проходной ГАЗ

Один из провалов
Фото:
Сразу несколько провалов грунта образовались рядом с проходной Группы ГАЗ. Об этом сообщают очевидцы в группе в соцсети ВКонтакте.
Согласно информации, грунт вместе с асфальтом провалился в пяти местах. Все они находятся между Северной проходной завода и входом в метро "Автозаводская".
Некоторые из провалов уже засыпаны.
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