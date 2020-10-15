Нижегородских предпринимателей приглашают на деловую игру "Сотня" Бизнес

Нижегородцев приглашают принять участие в деловой игре по переговорам "Сотня". Бесплатное мероприятие состоится в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" 5-6 ноября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам министра промышленности области Максима Черкасова, начинающим и действующим социальным предпринимателям, а также тем, кто заинтересован в запуске предпринимательской деятельности, расскажут, как адаптироваться к вновь появившимся обстоятельствам в жизни и бизнесе. Также участники деловой игры получат практические советы по тому, как находить новые пути решения проблем.

Деловая игра "Сотня" состоится в онлайн-формате. Руководить игрой будет бизнес-тренер, радиоведущий Дмитрий Крехтяк.

Для участия в деловой игре необходимо в срок до 3 ноября 2020 года зарегистрироваться по ссылке: http://katerinakirillova. tilda.ws/

Телефон для консультаций: +7 (831) 435-15-24, e-mail: info@cissno52.ru

Напомним, Нижегородская область вошла в ТОП-5 по числу организаций, включенных в реестр социальных предпринимателей региона. В реестр включена 161 компания. Официальное подтверждение статуса социального предприятия дает возможность пользоваться мерами поддержки, специально разработанными для социального бизнеса в рамках нацпроекта. Это бесплатные обучающие программы, реклама на экранах и билбордах в городе и области, грантовые конкурсы, консультационная поддержка, льготные кредиты, услуги по разработке сайтов, бизнес-планов, франшиз.