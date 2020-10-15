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Политика

Прямой эфир с Глебом Никитиным по развитию науки и образования в Нижегородской области пройдет 3 ноября

02 ноября 2020 11:05  [66] Политика

Прямой эфир с губернатором Глебом Никитиным по развитию науки и образования в Нижегородской области пройдет 3 ноября 2020 года. Начало в 19:00. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глеб Никитин расскажет о системе социальных лифтов и о том, как она работает в регионе, о развитии сферы науки и образования, укрепления диалога с бизнесом, решении задач, связанных с реализацией национальных проектов. Эфир организован в преддверии форума "Университеты 2030: наука - компетенции – молодежь".

"Для Нижегородской области проведение форума даст возможность поделиться лучшими практиками в науке и образовании, а также определить дополнительные направления развития. У региона колоссальный потенциал в этой сфере, для максимального раскрытия которого необходимы новые партнеры и самые передовые решения", – подчеркнул Глеб Никитин.

Вместе с Глебом Никитиным в прямом эфире также участвует научный руководитель экспертно-аналитического центра "Научно-образовательная политика" Евгений Сженов.

Организаторами выступают экспертно-аналитический центр "Научно-образовательная политика", правительство Нижегородской области и президентская платформа "Россия - страна возможностей".

Трансляция пройдет на коммуникационной платформе Московского международного салона образования (ММСО) при поддержке социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, 6 ноября на базе Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского пройдет форум "Университеты 2030: наука – компетенции – молодежь". К диалогу приглашены представители высшей школы, региональных властей, а также федеральных структур, курирующих государственную молодежную политику.

Планируется, что в мероприятии примут участие министр науки и образования Валерий Фальков, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, президент Российской академии наук Александр Сергеев и другие. На площадке  форума будет обсуждаться запуск системы массового непрерывного образования для взрослых в российских вузах. Эта мера поможет реализовать национальные цели развития России, а также повысить производительность труда и обеспечить рост экономики и социального благополучия граждан.

Подробнее о прямом эфире на сайте: https://fadm.gov.ru/news/57537.

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