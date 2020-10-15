Филиалы центра "Мой бизнес" открылись еще в пяти районах Нижегородской области Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

Филиалы центра "Мой бизнес" открылись еще в пяти районах Нижегородской области. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Андрей Саносян.

Теперь центры работают в Сосновском, Ардатовском, Большеболдинском, Сергачском районах, а также в Перевозске. Открытие филиалов проходит в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Андрей Саносян добавил, что в этом году окна "Мой бизнес" были также открыты также в Володарском, Дальнеконстантиновском, Вадском районах, Навашине и Семенове. До конца года филиалы центра "Мой бизнес" планируется открыть еще в трех муниципальных образованиях и в двух районах Нижнего Новгорода.

Центры "Мой бизнес" предоставляют комплексные услуги по принципу "одного окна". Предприниматель может получить необходимую информацию и консультацию обо всех видах государственной поддержки, необходимой для развития бизнеса. Также в центрах "Мой бизнес" ведут прием представители организаций и структур поддержки предпринимательства, налоговой службы, кадастровой палаты, Роспотребнадзора, муниципальной и областной власти.

В прошлом году филиалы центра "Мой бизнес" открылись в 17 районах Нижегородской области. Таким образом, услуги центра уже доступны жителям 27 муниципалитетов.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".