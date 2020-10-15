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Общество

Новые компьютерные классы открыли в Тоншаевской школе

02 ноября 2020 12:08  [87] Общество

Фото: Елена Михалицына

Новые компьютерные классы открыли в Тоншаевской школе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 2 ноября 2020 года. Современное оборудование установлено по нацпроекту "Образование.

В частности, отремонтированы и оснащены новой компьютерной техникой два кабинета информатики и три кабинета для дополнительного образования. Теперь ученики смогут заниматься робототехникой и техническим моделированием. Кроме того, у них появилась цифровая лаборатория по экологии, медиатворчеству и декоративно-прикладным технологиям, а также туристско-краеведческая лаборатория.

Также школа закупила новые ноутбуки и интерактивные доски. Проект предусматривает и цифровизацию административных процессов. Некоторые педагоги прошли обучение для работы с новой техникой и программами, до конца года его организуют для всех учителей.

По нацпроекту "Цифровая экономика" школа – единственная в районе – оснащена высокоскоростным интернетом.

"Обновление учебного оборудования происходит во всех районах Нижегородской области благодаря федеральным проектам "Успех каждого ребенка" и "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование", а также в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Оснащение современной техникой позволяет более эффективно организовать процесс обучения, что особенно важно в текущей ситуации", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона добавил, что Нижегородская область является одним из регионов с максимальным участием в мероприятиях национального проекта "Образование" в соответствии с поставленными задачами президента России Владимира Путина.

"Общий объем финансирования национального проекта в регионе в 2020 году превысил 2,2 млрд рублей", - напомнил Глеб Никитин.

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