Нижегородский завод "Электромаш" просят признать банкротом Бизнес

Фото: с сайта завода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Федеральная налоговая служба России просит признать банкротом нижегородское АО Завод "Электромаш" (ул. Федосеенко,64). Информация об этом содержится в картотеке арбитражного суда Нижегородской области.

Исковое заявление поступило в суд в конце октября. Сумма требований составляет 37,5 млн рублей.

Отметим, что это не первое обращение ФНС в суд в отношении АО "Электромаш". Ранее в 2019 году налоговая служба уже подавала иск в отношение завода на сумму 29 млн рублей. Рассмотрение дела было завершено из-за отказа от предъявленных требований.

Напомним, что ФГУП "Завод Электромаш" был признан банкротом в сентябре 2009 года за долги в размере около 360 млн рублей. Судом было принято решение обязать завод распродать имущество на аукционе. Оно было выкуплено ООО "НПП "Электромаш-НН", созданным на базе завода в 2013 году, при поддержке ОАО "Егоршинский Радиозавод".

После этого ФГУП "Электромаш" как юрлицо было ликвидировано, а ООО "НПП "Электромаш-НН" преобразовано в АО Завод "Электромаш".

СПРАВКА:

"Завод "Электромаш" специализируется на разработке, производстве, монтаже, ремонте, модернизации и сервисном обслуживании метеорадиолокаторов и радиолокационных комплексов специального назначения. Предприятие было основано в 1943 году.