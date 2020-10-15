Бетонная плита упала на рабочего в Лукоянове во время сноса дома Происшествия

Бетонная плита упала на рабочего в Лукоянове во время сноса дома. Об этом сообщили в государственной инспекции труда в Нижегородской области 2 ноября 2020 года.

Организовано расследование. По информации инспекторов, 22-летний работник лукояновской строительной организации (ООО "Строй-Монтаж") попал под бетонную плиту, когда сносили аварийный дом.

Он тяжело травмировался, получил переломы костей лица и тазобедренного сустава.

В ООО "Строй-Монтаж" проверяется соблюдение норм охраны труда, устанавливаются причины несчастного случая.

Напомним, во время другого чрезвычайного происшествия прокуратура выявила бездействие Домоуправляющей компании по факту обрушения бетонной плиты подъезда на ул.Ковалихинской,51 в Нижнем Новгороде. В 2018 году у подъезда рухнула подпорка, которая держала бетонную плиту, после чего плита держалась только на газовой трубе. Одна из жительниц едва спаслась от беды и успела отбежать в момент ЧП.