"Единая Россия" запускает кадровый проект для отбора кандидатов на выборы в Госдуму Политика

"Единая Россия" начала прием заявок на участие в кадровом проекте "Федеральный ПолитСтартап" 2 ноября 2020 года. Об этом сообщили в НРО партии.

Проект призван помочь региональным политикам заявить о себе на всю страну и принять участие в предвыборной кампании в Государственную Думу следующего созыва. Заявки принимаются на сайте проекта POLITSTARTUP-GD.ER.RU.

Учитывая уровень выборов, потенциальные кандидаты должны отвечать нескольким критериям. Быть старше 21 года (этого требует законодательство), иметь опыт общественной и политической деятельности, работы с избирателями, а также медийную известность. Никогда до этого не принимать участие в выборах в Госдуму и состоять в "Единой России" или быть ее сторонником.

Эти условия жестче, чем для участников ежегодного "ПолитСтартапа", который партия с 2018 года проводит в регионах. Проект помогает выявлять кадры и "растить" молодых политиков для участия в выборах различного уровня. Традиционно к участию приглашают людей в возрасте до 35 лет. Они работают с наставниками, проходят обучение по специальным образовательным модулям, которые позволяют сформировать политические навыки. После чего каждый участник может принять участие в предварительном партийном голосовании, а в случае победы на этом этапе — и в избирательной кампании. Благодаря "ПолитСтартапу" за два с половиной года более двух тысяч человек стали депутатами разного уровня в регионах.

Для участников "Федерального ПолитСтартапа" сделали исключение – убрали возрастное ограничение в 35 лет.

На первом этапе претендентам на участие в выборах в Госдуму предстоит пройти анкетирование. Организаторы будут учитывать личные и политические достижения потенциальных кандидатов, реализованные ими проекты, их присутствие в СМИ и соцмедиа. Кроме того, потребуются рекомендации.

Тем, кто пройдет отбор, предложат принять участие в обучающем модуле Высшей партийной школы (ВПШ) "Политический лидер". Затем участникам предстоит реализовать собственный электоральный проект в регионе. После чего организаторы подведут итоги. Для финалистов конкурса, которых определят по результатам социологических замеров, запланирован второй этап обучения на площадке ВПШ. И только после этого за участниками закрепят наставников — опытных политтехнологов и политологов, которые будут консультировать их уже в качестве кандидатов во время избирательной кампании.

По сути, "Единая Россия" первой из политических партий начинает обновлять состав кандидатов в депутаты Госдумы, отметил замруководителя ЦИК "Единой России", руководитель Управления кадровой политики и образовательных проектов Роман Романов. Он подчеркнул, что "Федеральный ПолитСтартап" выполняет функцию своего рода социального лифта.

"Задача федерального проекта одна: найти и помочь таким лидерам среди членов и сторонников Партии, которые имеют опыт общественно-политической работы и потенциал роста доверия, представительства интересов людей и территорий. Уверен, что благодаря такому отбору и обучению, в "Единой России" появятся яркие кандидаты, способные достойно представлять интересы граждан в Государственной Думе нового созыва", — заключил Роман Романов.

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, в свою очередь, отметил что обновление партии — единственно верный путь с точки зрения развития политической силы.

Ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что партия заинтересована в притоке новых талантливых политиков. При этом требования к ним будут предъявляться высокие, так как речь идет об избирательной кампании федерального уровня.

Как отметил первый заместитель руководителя Регионального исполнительного комитета НРО партии "Единая Россия" Дмитрий Кабайло, за два года в Нижегородской области школу проекта "ПолитСтартап" прошли более 200 человек.

"Участники проекта – яркие, амбициозные, ответственные и исполнительные люди. И они доказали это в ходе последнего избирательного цикла. Большинство активных молодых людей проверили свои силы во время предварительного голосования и отлично справились с этим. Пошли дальше – выдвинулись в качестве кандидатов на выборах и многие одержали победу на своих округах, в том числе и в городской Думе Нижнего Новгорода. Сейчас важно рассказать нижегородцам о проекте и как можно принять в нем участие, какие возможности он им дает", - рассказал Дмитрий Кабайло.