Четыре библиотеки нового поколения создадут в Нижегородской области в 2021 году Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Четыре модельные библиотеки нового поколения создадут в Нижегородской области в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Библиотеки будут созданы на базе Центральных библиотек им. И.Н. Сахарова Арзамасского района, им. Ф.М. Достоевского Канавинского района Нижнего Новгорода, им. Н.Г. Туманова Краснобаковского района и Шатковского района. Учреждения прошли дополнительный отбор в связи с увеличением объема финансирования в рамках реализации федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура".

"На переоснащение четырех библиотек Нижегородской области из федерального бюджета поступит 40 млн рублей. Эти средства будут направлены на обновление книжного фонда, закупку мультимедийного и интерактивного оборудования, создание комфортной и доступной среды для читателей", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Модернизация библиотек – одно из приоритетных направлений национального проекта "Культура". Создание многофункциональных центров на базе просветительских учреждений особенно важно в небольших населенных пунктах, поскольку там зачастую нет больших возможностей для культурного досуга", - добавил он.

В 2019 году были созданы три библиотеки нового поколения - в Дзержинске, Гагине и Выксе. В 2020 году планируется создать в целом пять модельных библиотек. Уже открылись обновленные библиотеки в Володарском районе, в Чкаловске и Пильне, а до конца года учреждения нового формата появятся в Выксе и Ветлуге.

Нацпроект "Культура" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Реализация нацпроекта началась 1 января 2019 года. Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".