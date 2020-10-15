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Общество

Николай Злыднев пропал в Нижнем Новгороде

02 ноября 2020 14:28  [61] Общество

Фото: ПСО "Волонтер"

Николай Злыднев пропал в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ПСО "Волонтер".

С 25 октября 2020 года его местонахождение неизвестно. Мужчине 47 лет.

Может быть за рулем автомобиля Mersedes Е 200, госномер Х881УХ152.

Был одет в черный спортивный костюм, обут в серые кроссовки.

Если вы знаете что-либо о его местонахождении или готовы помочь в поисках, пожалуйста, позвоните инфоргу поиска (Наталье 8910-793-27-23) или на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр" 8 (831) 291-51-51.

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