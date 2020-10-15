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Бизнес

СК просит суд арестовать экс-главу ТНС "Энерго" Дмитрия Аржанова

02 ноября 2020 14:34  [70] Бизнес
Дмитрий Аржанов

Дмитрий Аржанов

Фото: НИА Нижний Новгород

Следствие требует избрать меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему главе ТНС "Энерго" Дмитрию Аржанову. Соответствующая информация содержится в картотеке Тверского суда Москвы.

Исковое заявление зарегистрировано 2 ноября 2020 года. СК просит суд арестовать Аржанова по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщает Коммерсантъ, в настоящее время МВД расследует уголовное дело о хищении более 5,5 млрд рублей у ПАО "Россети Центр и Приволжье".

Следователи полагают, что топ-менеджеры "ТНС энерго" выводили средства потребителей электроэнергии в офшоры вместо того, чтобы расплачиваться с поставщиком. Ранее в рамках этого уголовного дела были задержаны, а затем арестованы гендиректор "ТНС энерго" Сергей Афанасьев, его жена Софья Афанасьева и заместитель гендиректора Борис Щуров. Еще один фигурант, руководитель АО "МЭК" Джамил Дашин был помещен под домашний арест.

Дмитрий Аржанов - российский предприниматель, занимающийся бизнесом в энергосбытовой сфере и агропромышленном комплексе. По оценкам русского издания журнала Forbes, российские активы Аржанова могут стоить около $1 млрд. Бизнесмен является председателем попечительского совета Союза конькобежцев России. Являлся руководителем "ТНС Энерго" до февраля 2017 года.

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