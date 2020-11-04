"Мы чтим память наших предков и сделаем все, чтобы сохранить ее для будущих поколений", - Глеб Никитин Культура и отдых

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил всех с Днем народного единства. "Этот праздник впервые отметили 15 лет назад, но, кажется, что он всегда был с нами. От начала Руси и до сегодняшнего дня единство народа является главным залогом успешного развития страны в целом и благополучия каждого человека. Междоусобица, смута, рознь – эти слова в русском языке имеют четко выраженный негативный оттенок. Только вместе, купно за едино, можно преодолеть общую беду и сделать жизнь лучше.



Сила единства ярко проявилась во времена Минина и Пожарского, Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной войны. И в преодолении каждого испытания, выпавшего на долю России, огромную роль сыграли нижегородцы – ратники ополчения, фронтовики, труженики тыла. Мы чтим память наших предков и сделаем все, чтобы сохранить ее для будущих поколений.



2020 год вновь показал нам необходимость общности действий перед лицом угрозы. Пандемия коронавируса затронула каждого. Время дало нам новых героев – врачей и волонтеров, тех, кто не жалея сил и времени, помогал и помогает людям. Серьезную нагрузку испытывает система здравоохранения, сложности возникли у целых отраслей экономики – от малого бизнеса до крупных предприятий. Но вместе, помогая друг другу, мы обязательно справимся с этим вызовом!



В День народного единства хочу пожелать каждому беречь свои семьи, заботиться о близких, быть готовыми подставить плечо в сложный момент. Пусть вас всегда окружают те, кто дорог, а в жизни царят мир и благополучие!" – пожелал глава региона.

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