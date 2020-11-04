Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Культура и отдых
05 ноября 2020 18:27  [168] Выставка "Нижний Новгород и Дзержинск в мире живописи" открылась во Дворце культуры химиков
05 ноября 2020 16:36  [293] Олег Лавричев рассчитывает, что к 25 ноября работы на нижегородских площадях и в скверах будут завершены
05 ноября 2020 16:11  [173] Сельский ДК отремонтировали в Дальнеконстантиновском районе
05 ноября 2020 14:31  [1123] Фигуры Деда Мороза и Снегурочки установили в центре Нижнего Новгорода
04 ноября 2020 17:44  [393] Глеб Никитин открыл обновленный зал Маковского и VR-экспозицию "Воззвание Минина"
04 ноября 2020 15:39  [456] Картину "Воззвание Минина" из портретов нижегородцев установили в центре города
04 ноября 2020 09:34  [617] "Нижегородцы всегда чувствовали, что в минуты опасности только единство народа может спасти Отечество", - Олег Лавричев
04 ноября 2020 09:19  [389] "Именно нижегородцы показали пример того, что интересы Родины нужно ставить выше личных интересов", - Юрий Шалабаев
04 ноября 2020 08:57  [541] "Мы чтим память наших предков и сделаем все, чтобы сохранить ее для будущих поколений", - Глеб Никитин
03 ноября 2020 18:29  [313] ФОК открытого типа построен в поселке Бутурлино
Культура и отдых

"Мы чтим память наших предков и сделаем все, чтобы сохранить ее для будущих поколений", - Глеб Никитин

04 ноября 2020 08:57  [541] Культура и отдых

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил всех с Днем народного единства.

"Этот праздник впервые отметили 15 лет назад, но, кажется, что он всегда был с нами. От начала Руси и до сегодняшнего дня единство народа является главным залогом успешного развития страны в целом и благополучия каждого человека. Междоусобица, смута, рознь – эти слова в русском языке имеют четко выраженный негативный оттенок. Только вместе, купно за едино, можно преодолеть общую беду и сделать жизнь лучше.

Сила единства ярко проявилась во времена Минина и Пожарского, Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной войны. И в преодолении каждого испытания, выпавшего на долю России, огромную роль сыграли нижегородцы – ратники ополчения, фронтовики, труженики тыла. Мы чтим память наших предков и сделаем все, чтобы сохранить ее для будущих поколений.

2020 год вновь показал нам необходимость общности действий перед лицом угрозы. Пандемия коронавируса затронула каждого. Время дало нам новых героев – врачей и волонтеров, тех, кто не жалея сил и времени, помогал и помогает людям. Серьезную нагрузку испытывает система здравоохранения, сложности возникли у целых отраслей экономики – от малого бизнеса до крупных предприятий. Но вместе, помогая друг другу, мы обязательно справимся с этим вызовом!

В День народного единства хочу пожелать каждому беречь свои семьи, заботиться о близких, быть готовыми подставить плечо в сложный момент. Пусть вас всегда окружают те, кто дорог, а в жизни царят мир и благополучие!" – пожелал глава региона.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph