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Общество

Нижегородцы могут проголосовать за лучшего участкового на всероссийском конкурсе

02 ноября 2020 15:03  [78] Общество
Дмитрий Телегин

Дмитрий Телегин

Фото: Организаторы

Всероссийский этап конкурса "Народный участковый" стартовал 1 ноября 2020 года.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, Нижегородскую область в конкурсе представит победитель регионального тура, старший участковый уполномоченный ОП №3 УМВД по Дзержинску подполковник полиции Дмитрий Телегин.

До 10 ноября каждый желающий сможет проголосовать за одного из кандидатов на звание лучшего участкового с помощью на портале ИД "Комсомольская правда".

Победители конкурса определятся на основании индекса доверия граждан – количество полученных в ходе онлайн-голосования данных будет соотнесено с численностью населения, проживающего в регионе, который представляет участник.

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