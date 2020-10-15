Нижегородцы могут проголосовать за лучшего участкового на всероссийском конкурсе Общество

Дмитрий Телегин Фото: Организаторы

Всероссийский этап конкурса "Народный участковый" стартовал 1 ноября 2020 года.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, Нижегородскую область в конкурсе представит победитель регионального тура, старший участковый уполномоченный ОП №3 УМВД по Дзержинску подполковник полиции Дмитрий Телегин.

До 10 ноября каждый желающий сможет проголосовать за одного из кандидатов на звание лучшего участкового с помощью на портале ИД "Комсомольская правда".

Победители конкурса определятся на основании индекса доверия граждан – количество полученных в ходе онлайн-голосования данных будет соотнесено с численностью населения, проживающего в регионе, который представляет участник.