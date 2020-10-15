Нижегородский несырьевой неэнергетический экспорт за 8 месяцев вырос на 10% - до $2 млрд Бизнес

Несырьевой неэнергетический экспорт Нижегородской области за 8 месяцев 2020 года вырос на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил $2 млрд. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Объем поставок нижегородской продукции этой категории увеличивается даже в условиях пандемии. Более того, наш регион по итогам восьми месяцев занимает 15-е место в рейтинге субъектов федерации по объему несырьевого неэнергетического экспорта", - сказал он.

По его словам, в пятерку основных рынков сбыта нижегородской продукции входят Белоруссия, экспортные поставки в которую оцениваются в $400 млн, Китай ($290 млн), Индия ($210 млн), Казахстан ($176 млн) и Бангладеш ($135 млн).

"Немаловажно, что растет не только объем поставок, но и доля несырьевого неэнергетического экспорта: если за 8 месяцев прошлого года она составляла 60% в общем объеме поставок за рубеж, то в 2020-м уже 74%", – добавил губернатор Нижегородской области.

Основу экспорта товаров неэнергетического экспорта составляет нижегородское оборудование для атомных станций, трубы из черных металлов, информационные носители и полиграфические изделия.

Кроме того, в самые разные государства мира также поставляются растительные масла и продукция химической, а также фармацевтической промышленности.

В правительстве региона напомнили, что развитие несырьевого неэнергетического экспорта является одной из важнейших целей, закрепленных в стратегии развития региона до 2035 года. Нижегородская область намерена стать одним из лидеров Российской Федерации по объемам несырьевого экспорта, а также по международному и межрегиональному обороту товаров и услуг.