Минстрой РФ оценил реализацию нацпроектов в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Мониторинг реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" состоялся в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Оценку реализации нацпроектам дали представители министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также член центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, модератор тематической площадки "Жилье и городская среда" Светлана Калинина.

Специалисты оценили качество работ по благоустройству общественных пространств и созданию условий для комфортного проживания граждан не только в областном центре, но и в удаленных районах региона.

"Хочется, чтобы и чиновники, и подрядчики понимали: мы благоустраиваем территории не на один год. У всех должно быть представление и о дальнейшем содержании общественных пространств. Во время объезда мы обратили внимание на некоторые недостатки качества работ, местами - на состояние муниципальных дорог. Но Нижний Новгород удивил. Тут есть чем гордиться. Есть интересные проектные решения, когда маленькие дети гуляют в одном уголке парка, среднего возраста - в другом, подростки в основном собираются в скейт-парке, и люди старшего возраста тоже не обижены", - сказала Светлана Калинина.

В рамках визита Светлана Калинина осмотрела благоустроенный парк в Урене, где обратила внимание на недочеты в деятельности подрядчика. Работы на данный момент там еще не завершены, организацию обязали исправить все недочеты. При этом высокую оценку получило качество выполненных работ в скверах на Звездинке и "Черном пруду" в Нижнем Новгороде.

"Нижний Новгород давно не видел таких объемов работ по благоустройству. В процессе, конечно, возникают недочеты. Но мы активно работаем с подрядными организациями, которые благоустраивали скверы, привлекаем их по гарантийным обязательствам. Отмечу, что большинство подрядчиков – нижегородские, и у нас нет сомнений, что пространства будут приведены в нормативное состояние. Коллегам благодарны за советы, обязательно их учтем", - заверил первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

После осмотра территорий в регионе в формате видеоконференцсвязи прошло совещание, на котором подвели итоги мониторинга со всеми муниципалитетами и профильными ведомствами. Специалисты сделали акцент на необходимости использования дизайн-кода для выражения идентичности и индивидуальности муниципальных образований, повышения привлекательности территорий. Также они обратили внимание на необходимость синхронизации благоустройства с ремонтом и реставрацией объектов культурного наследия, многоквартирных домов. Особое внимание уделили необходимости проведения претензионной работы с подрядчиками по выполнению ими гарантийных обязательств.

"Мы проводим большую работу по преображению общественных территорий в регионе. Для нас важно сделать жизнь людей лучше и комфортнее не только в областном центре, но и в районах. Качество работ здесь играет определяющую роль. Всегда выступаем за проведение общественного контроля, когда жители сами указывают на недочеты подрядчиков. Также осуществляется строительный контроль со стороны муниципалитетов. И, конечно же, все замечания, высказанные коллегами, будут учеты в нашей дальнейшей деятельности", - добавил и.о. министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Михаил Морозов.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время рабочей поездки в Кстовский район также обратил внимание на то, что необходимо повышать культуру подрядных работ в регионе во время проведения благоустройства.

В Нижегородской области в этом году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" благоустраиваются 129 общественных пространств и 125 дворов.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента РФ Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.