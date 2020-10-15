Молодая женщина погибла под колесами поезда в Семеновском районе Происшествия

Молодая женщина погибла под колесами поезда в Семеновском районе. Об этом сообщается на сайте Приволжского СУ на транспорте СК России 2 ноября 2020 года.

Трагедия произошла вблизи железнодорожной станции Керженец 30 октября около 23:50. Женщине было 27 лет. В соцсети ВКонтакте также сообщается, что она была многодетной мамой.

Проверкой установлено, что она ехала на последней электричке домой в Семенов, но проспала свою станцию и доехала до конечной - Керженец. Вокзал был уже закрыт и женщина пошла пешком по железнодорожным путям, по которым ехал другой поезд.

Следователями по результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также подготовлено представление в структурные подразделения ОАО "РЖД" об установке дополнительной агитации, содержащей информацию о фактах травмирования и о необходимости соблюдения правил нахождения на железной дороге.