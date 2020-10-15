Нижегородец оштрафован за фейковые страницы однокурсницы

Нижегородец создал фейковые страницы своей однокурсницы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 3 ноября 2020 года.
Судом установлено, что с ноября 2018 года по декабрь 2019 года юноша зарегистрировался под видом своей бывшей однокурсницы и распространял сведения, характеризующие ее с отрицательной стороны. В частности, рассказывалось о неэтичном поведении в личной жизни, что порочило ее честь и достоинство.
Страницы были открыты для всех пользователей.
Позднее в отношении 22-летнего молодого человека было заведено уголовное дело по ч.2 ст. 128.1 УК РФ (клевета).
По решению Канавинского районного суда штраф составил 10 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+