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Общество

Нижегородец оштрафован за фейковые страницы однокурсницы

03 ноября 2020 09:18  [93] Общество

Нижегородец создал фейковые страницы своей однокурсницы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 3 ноября 2020 года.

Судом установлено, что с ноября 2018 года по декабрь 2019 года юноша зарегистрировался под видом своей бывшей однокурсницы и распространял сведения, характеризующие ее с отрицательной стороны. В частности, рассказывалось о неэтичном поведении в личной жизни, что порочило ее честь и достоинство.

Страницы были открыты для всех пользователей.

Позднее в отношении 22-летнего молодого человека было заведено уголовное дело по ч.2 ст. 128.1 УК РФ (клевета).

По решению Канавинского районного суда штраф составил 10 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

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