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Происшествия

Один человек погиб на пожаре в Нижнем Новгороде

03 ноября 2020 10:02  [95] Происшествия

Один человек погиб на пожаре в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Возгорание произошло в квартире дома в Советском районе накануне поздно вечером, 2 ноября. Домашнее имущество сгорело на площади всего в 0,5 кв.м. При этом, один человек умер.

В МЧС вновь призвали быть внимательными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования безопасности при эксплуатации электроприборов.

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