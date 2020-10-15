Один человек погиб на пожаре в Нижнем Новгороде Происшествия

Один человек погиб на пожаре в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Возгорание произошло в квартире дома в Советском районе накануне поздно вечером, 2 ноября. Домашнее имущество сгорело на площади всего в 0,5 кв.м. При этом, один человек умер.

В МЧС вновь призвали быть внимательными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования безопасности при эксплуатации электроприборов.