"Кинофактура" приглашает нижегородцев разработать сценарии веб-сериалов Культура и отдых

Центр развития региональной кинематографии "Кинофактура" приглашает нижегородцев разработать сценарии веб-сериалов. Об этом рассказали организаторы.

Проект подразумевает подготовку сценарных заявок на базе "Кинофактуры", их дальнейшее продвижение на крупнейшие онлайн-платформы, а также запуск веб-сериалов по нижегородским сценариям.

По словам организаторов, опытным сценаристам будет предложено сотрудничество, а начинающим авторам – обучение и помощь в разработке сценарных заявок.

Программу ведут режиссер Евгений Кудельников, кинодраматург Наталия Юдина и продюсер Юлия Сошилина.

Узнать подробнее о проекте можно в группе "Кинофактура" ВКонтакте. Участникам также необходимо заполнить анкету сценариста.

Презентация новой программы пройдет 4 ноября в 17:00 в "Кинофактуре" (ул. Варварская, 32).

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