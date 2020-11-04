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Политика

"Ваша самоотверженная служба во все времена вызывала глубокое уважение", - Евгений Люлин

10 ноября 2020 09:10  [77] Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил сотрудников и ветеранов с Днем работника органов внутренних дел.

"Органы внутренних дел всегда были и остаются серьезным государственным институтом, а ваша самоотверженная служба во имя безопасности нижегородцев во все времена вызывала глубокое уважение.

Выражаю признательность ветеранам, которые вели непримиримую борьбу с преступностью, прошли через "горячие точки" и передали свой опыт молодым специалистам. Благодарю сотрудников органов внутренних дел за отвагу, мужество, решительность и готовность прийти на помощь. Вы создаете для нас безопасное будущее.

Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов. Уверен, что ваша работа и впредь будет служить залогом стабильного развития Нижегородской области и спокойствия ее жителей", - отмечается в поздравлении.

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