Нижегородская Госавтоинспекция будет работать 4 ноября

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Нижегородская Госавтоинспекция будет работать завтра, 4 ноября 2020 года. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.
В частности, открыты будут регистрационно-экзаменационные подразделения. Режим работы прежний.
Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, прием в подразделениях будет осуществляться с соблюдением всех необходимых мер – в масках и перчатках.
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