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Общество

Нижегородская Госавтоинспекция будет работать 4 ноября

03 ноября 2020 12:38  [57] Общество

Фото: с сайта pln24.ru

Нижегородская Госавтоинспекция будет работать завтра, 4 ноября 2020 года. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

В частности, открыты будут регистрационно-экзаменационные подразделения. Режим работы прежний.

Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, прием в подразделениях будет осуществляться с соблюдением всех необходимых мер – в масках и перчатках.

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