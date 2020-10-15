Нижегородская Госавтоинспекция будет работать 4 ноября Общество

Фото: с сайта pln24.ru

Нижегородская Госавтоинспекция будет работать завтра, 4 ноября 2020 года. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

В частности, открыты будут регистрационно-экзаменационные подразделения. Режим работы прежний.

Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, прием в подразделениях будет осуществляться с соблюдением всех необходимых мер – в масках и перчатках.