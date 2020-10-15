Фото:
Два дома по ул.Костина в Нижнем Новгороде снесут под застройку. Как сообщается в постановлении на сайте администрации, принято решение о развитии застроенной территории по улице Костина (в районе домов №22 и №24) в Нижегородском районе.
Эти два дома подлежат сносу. Площадь территории 0,17 га. Здания расположены напротив торговых точек про продаже шаурмы.
Дом по адресу: ул.Костина, 22 – жилой каменный одноэтажный. Дом по адресу: ул.Костина, 24 – жилой, деревянный, двухэтажный.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+