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Бизнес

Два дома по ул.Костина в Нижнем Новгороде снесут под застройку

03 ноября 2020 13:19  [117] Бизнес

Фото: Яндекс.Карты

Два дома по ул.Костина в Нижнем Новгороде снесут под застройку. Как сообщается в постановлении на сайте администрации, принято решение о развитии застроенной территории по улице Костина (в районе домов №22 и №24) в Нижегородском районе.

Эти два дома подлежат сносу. Площадь территории 0,17 га. Здания расположены напротив торговых точек про продаже шаурмы.

Дом по адресу: ул.Костина, 22 – жилой каменный одноэтажный. Дом по адресу: ул.Костина, 24 – жилой, деревянный, двухэтажный.

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