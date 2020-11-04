Сельский ДК отремонтировали в Дальнеконстантиновском районе Культура и отдых

Сельский ДК отремонтировали в селе Помра Дальнеконстантиновского района. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Общий объем финансирования составил почти 1,7 млн рублей по партийному проекту "Культура малой Родины". В здании отремонтировали и покрасили стены, потолки, полы, обустроили санитарную комнату, отремонтировали крыльцо, установили пандусы и покрасили фасад.

"Для небольших населенных пунктов сельский дом культуры становится важным центром культурной жизни, где развивается народное творчество. Дети получают здесь дополнительное образование, а взрослые могут отдохнуть и посмотреть на их выступления", – отметил Глеб Никитин.

В сельском доме культуры для детей и взрослых работают клубные объединения. Большой популярностью пользуются кружок вокального пения, секции волейбола и игры в шашки и шахматы.

Напомним, в 2020 году в Нижегородской области на реализацию проекта "Культура малой Родины" партии "Единая Россия" было выделено более 44 млн рублей. Из них федеральное финансирование составило 30,7 млн рублей, областной бюджет – 10,7 млн рублей, местный – более 2 млн рублей. В рамках проекта проходит текущий ремонт 38 объектов культуры.