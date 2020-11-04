"Нижегородцы всегда чувствовали, что в минуты опасности только единство народа может спасти Отечество", - Олег Лавричев Культура и отдых

Фото: пресс-служба АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина"

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил нижегородцев с Днем народного единства.



"В этот праздник мы с особой гордостью вспоминаем события великой российской истории, когда гражданский порыв наших земляков спас страну от гибели. Несмотря на то, что прошло уже более четырех веков, память о подвиге ополчения Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского до сих пор жива в сердцах потомков. Ведь они стали примером самоотверженности и гражданской позиции, готовности встать на защиту того, что дорого.

Нижегородская земля всегда объединяла очень разных людей: по национальности, вере и социальной принадлежности. Но мы всегда чувствовали, что в минуты опасности только единство народа может спасти Отечество от врагов. И жители нашего города еще не раз – в годы войн и социальных потрясений, доказывали, что готовы пожертвовать самым дорогим на благо Родины.

Когда-то нижегородцы спасли государство от распада, навсегда вписав имя нашего города в российскую историю. В следующем году Нижний Новгород будет отмечать 800-летие, и я уверен, что его имя снова прозвучит на всю страну. Наш город напомнит всем, что ему есть чем гордиться: героической историей, духовными традициями и замечательными людьми!" – отмечается в поздравлении.